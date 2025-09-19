Vereadores da Câmara Municipal de Tefé prestigiam posse da UVB- AM

Os vereadores da Câmara Municipal de Tefé (CMT) participaram, nesta sexta-feira (19 de setembro), da solenidade de posse da União dos Vereadores do Brasil – Seccional Amazonas (UVB-AM), realizada na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam). O evento marcou um novo capítulo na representatividade política do Estado, reunindo parlamentares dos 62 municípios amazonenses.

O presidente da UVB-AM, vereador Diego Afonso (União Brasil), destacou o compromisso de fortalecer a representação parlamentar no Amazonas.

“A UVB-AM dá um passo importante com sua instalação e tem como objetivo defender o municipalismo. Nosso desafio na região amazônica é interiorizar a entidade, chegando até os municípios mais distantes. Vamos levar essas pautas para todos, porque aquilo que contribui para melhorar a qualidade de vida da população é o que nos une”, afirmou o parlamentar.

A cerimônia reuniu vereadores da capital e do interior, além de representantes nacionais da instituição, como o presidente da UVB Nacional, Gilson Conzatti.

“O objetivo da nossa presença aqui é consolidar a fundação da UVB do Amazonas. Sempre que percorremos o país, buscamos capacitar os vereadores e fortalecer os mandatos, para que entendam a importância que têm em transformar suas cidades, com leis e fiscalização. Nosso papel é empoderar o poder legislativo municipal”, destacou o presidente nacional.

Representando o Poder Legislativo Tefeense, estiveram presentes os vereadores Lazinho Nogueira, João Paulo, Helinho Bessa, Marcelo Macedo, Rihana Pires, Claudia Marreira, Juvenal Corrêa, Jackson Antero, Paulo Celane, Lury, Daniel Barbosa e João Batista, que prestigiaram o momento histórico para o Legislativo municipal.

Lazinho Nogueira, presidente da Câmara Municipal de Tefé, destacou a importância do momento:

“ Participar da posse da UVB do Amazonas significa reafirmar o compromisso de buscar iniciativas que possam melhorar o nosso mandato, refletindo na qualidade da representação do povo da nossa cidade”, afirmou o parlamentar.

Com a posse da diretoria, a UVB-AM inicia oficialmente suas atividades, promovendo a integração entre vereadores da capital e do interior e garantindo que o Amazonas tenha representação ativa na União Nacional dos Vereadores.