Comunidades isoladas do Amazonas terão acesso a energia elétrica mais eficiente

Garantir acesso contínuo à energia elétrica de qualidade para comunidades isoladas do Amazonas foi um dos principais temas discutidos nesta quarta-feira (17) durante a abertura do Congresso de Inovação Tecnológica e Eficiência Energética do Setor Elétrico (Citeenel), promovido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), no Centro de Convenções Vasco Vasques, em Manaus.

O debate destacou a importância do uso de combustíveis de transição, como o gás natural, menos poluentes, além da expansão de fontes renováveis, como a solar, para atender populações em áreas remotas da Amazônia.

Segundo dados apresentados, dos 130 sistemas isolados existentes na Amazônia, 92 estão no Amazonas, o que reforça a urgência de soluções que levem não apenas segurança energética, mas também alternativas capazes de reduzir a emissão de CO₂ e contribuir para a agenda climática global.

Avanços e investimentos

Entre os projetos em andamento, foi citado o Complexo do Azulão, em Silves, que já atraiu mais de R$ 5,8 bilhões em investimentos privados e gerou cerca de 5 mil empregos no pico das obras. Outro marco recente é a inauguração da primeira usina a gás natural do Norte do Brasil voltada para operações portuárias, em Manaus, que utiliza o gás do Azulão para abastecer atividades logísticas, reduzindo custos e emissões.

O crescimento da geração solar distribuída também foi apontado como estratégico. Entre 2021 e 2024, houve avanço de 528%, alcançando 48 dos 62 municípios amazonenses. O setor já movimentou R$ 250 milhões em investimentos, com previsão de mais R$ 200 milhões em 2025, sobretudo no interior.

Desafios e futuro

Uma das metas é transformar os sistemas isolados em híbridos até 2030, combinando solar, biodiesel e gás natural. Essa transição permitirá reduzir custos, diminuir emissões e ampliar o acesso à energia limpa em regiões de difícil alcance logístico.

Outro destaque foi a construção de um marco legal da transição energética, que deve ser aprovado até novembro de 2025, com o objetivo de atrair novos investimentos e alinhar desenvolvimento econômico com sustentabilidade.

Sobre o evento

O Citeenel é considerado o principal congresso nacional de inovação tecnológica e eficiência energética, realizado a cada dois anos pela ANEEL. A edição de 2025, em Manaus, acontece de 17 a 19 de setembro, sob o tema: “Inovação e Eficiência Energética para um Futuro Resiliente: Traçando Caminhos para Segurança Energética, Sustentabilidade e Equidade”.

Reunindo especialistas, empresas, pesquisadores e representantes do setor público e privado, o congresso se propõe a debater soluções que ampliem a oferta energética, reduzam impactos ambientais e integrem novas tecnologias à matriz elétrica brasileira.

*Com informações Agencia Amazonas