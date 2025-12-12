Grávida sofre risco de aborto após agressões do ex em Manaus

Uma mulher grávida de 4 meses pode perder o bebê após ser agredida pelo ex-companheiro com socos e chutes em Manaus. O suspeito foi preso na quinta-feira (11/12) no bairro Colônia Antônio Aleixo, zona leste da capital amazonense.

Conforme a delegada Nathalia Oliveira, a gestação é decorrente do relacionamento da vítima com o autor. No dia 8 de dezembro, ela foi agredida por ele durante uma discussão. A mulher tem um filho de 6 anos, de outro relacionamento, que presenciou toda a agressão e também chegou a ser atingido pelo homem.

“As agressões envolveram tapas, socos, chutes e ameaças de morte contra a vítima e contra o feto. Esses atos resultaram em desmaios, risco de aborto e a necessidade de atendimento médico emergencial”, explicou a delegada.

Segundo a delegada, diante da gravidade dos fatos e do risco à integridade física dela e dos filhos, foi solicitada uma medida protetiva e também foi solicitada a prisão preventiva do indivíduo.

“O homem foi localizado na tarde de quinta-feira, no bairro Colônia Antônio Aleixo. Posteriormente, ele foi conduzido até a unidade especializada para dar continuidade aos procedimentos cabíveis”, informou a delegada.

Procedimentos

O homem responderá por lesão corporal, ameaça e injúria e ficará à disposição da Justiça.