Secretária de Saude de Tefé, Lecita Marreira, tem trabalho reconhecido pela Aleam

Durante Sessão Especial realizada na tarde desta quarta-feira (10/12), no Plenário Ruy Araújo da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), o deputado estadual Carlinhos Bessa (PV) entregou a Medalha da Ordem do Mérito Legislativo à farmacêutica-bioquímica e secretária municipal de Saúde de Tefé, Lecita Marreira de Lima Barros, em reconhecimento à sua relevante contribuição para o fortalecimento da saúde pública no Amazonas, especialmente na região do Médio Solimões.

Durante a solenidade, o deputado Carlinhos Bessa destacou a trajetória profissional e o impacto concreto do trabalho desenvolvido por Lecita Marreira na gestão do Sistema Único de Saúde no interior do Estado.

“Essa medalha representa o reconhecimento do Parlamento a quem faz a diferença de verdade na vida das pessoas. Lecita é símbolo de competência técnica, sensibilidade humana e compromisso com a saúde pública. O que ela vem fazendo em Tefé é referência para todo o Amazonas”, afirmou o parlamentar.

Natural de Coari, Lecita Marreira é servidora pública estadual e atualmente está à disposição do Município de Tefé, onde lidera a Secretaria Municipal de Saúde. Farmacêutica-bioquímica, possui especializações em Saúde Coletiva pela Universidade Federal da Bahia e em Citologia Clínica pelo Conselho Federal de Farmácia, além de mais de uma década de atuação no Hemoam, acumulando sólida experiência técnica e de gestão.

À frente da pasta, Lecita tem se destacado nacionalmente por iniciativas inovadoras, sendo autora e coautora de projetos premiados, como a Mostra “Brasil e Amazonas Aqui Tem SUS”, o Prêmio Imuniza e o Prêmio “Melhor do Norte”, com o projeto Saúde Digital. Também foi agraciada, em 2024, com a Comenda Mérito Farmacêutico, concedida pelo Conselho Federal de Farmácia.

Carlinhos Bessa ressaltou ainda que os avanços na saúde de Tefé demonstram que é possível fazer gestão pública eficiente mesmo diante das dificuldades logísticas do Amazonas.

“Quando há planejamento, compromisso e amor pelo que se faz, os resultados chegam. A saúde de Tefé vive um novo momento, com mais acesso, mais dignidade e mais cuidado com as pessoas. Essa homenagem é mais do que merecida”, reforçou.

Sob a gestão de Lecita Marreira, o município ampliou o acesso a exames laboratoriais, reorganizou a assistência farmacêutica nas UBS, estendeu o horário de funcionamento das unidades com o programa Saúde na Hora e implantou projetos pioneiros como a Ambulancha TFD, além de inaugurar importantes equipamentos de saúde voltados à atenção materno-infantil e especializada.

