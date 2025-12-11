Amazonas tem reduções recordes no crime em 2025

O Amazonas apresenta reduções recordes nos índices de criminalidade entre janeiro e novembro deste ano, em comparação ao mesmo período de 2024. O estado registrou queda expressiva nos homicídios, roubo a ônibus, furto de celulares e aumento histórico nas apreensões de drogas e armas.

As reduções refletem os investimentos do Governo do Amazonas na segurança pública e o trabalho integrado da Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Departamento de Polícia Técnico-Científica. As forças passaram a operar com novas tecnologias, como câmeras do Sistema de Reconhecimento Facial e equipamentos do Paredão instalados nas viaturas. Novos armamentos, lanchas blindadas e a Base Arpão também reforçaram a atuação nos rios.

Dados

O estado registrou uma queda de 32% nos homicídios, passando de 973 para 658 casos. Em Manaus, a redução foi ainda maior, de 43%. Os feminicídios também caíram, passando de 29 para 16 casos, resultado que coloca o Amazonas em primeiro lugar no país em desempenho nessa categoria.

Os crimes contra o patrimônio também diminuíram. Os roubos a ônibus caíram 61% no estado e 57% em Manaus. Nas rotas do Distrito Industrial, houve apenas dois registros no período. Os roubos de celulares tiveram redução de 30%, passando de 20.891 para 15.685 casos. Os roubos de veículos também seguem em queda desde 2022 e registraram diminuição de 30% este ano.

Os roubos a residências, pedestres e comércios apresentaram reduções de 31%, 30% e 25%, respectivamente.

A produtividade das forças de segurança também aumentou. Entre janeiro e 8 de dezembro, o estado superou o total de drogas apreendidas em 2024, retirando de circulação 43,3 toneladas. A apreensão de armas chegou a 1.488 unidades, e o cumprimento de mandados de prisão ultrapassou 3.811, um aumento de 20% em relação ao ano anterior.

(*) Com informações da assessoria