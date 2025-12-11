Criança morre após incêndio em casa no Novo Aleixo, em Manaus

Uma criança de 2 anos, identificada como Abraão Bezerra Moraes, morreu em um incêndio que atingiu a casa onde morava, no bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus, na noite de quarta-feira (10).

Segundo testemunhas, o fogo começou por volta das 21h. Moradores acreditam que um ventilador que caiu sobre a cama pode ter iniciado as chamas. Eles relataram ter sentido cheiro de fumaça, mas imaginaram que vinha de um terreno baldio próximo. Apenas quando o avô da criança gritou por socorro perceberam que a casa estava em chamas e correram para ajudar.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e, ao chegar, encontrou a residência tomada pela fumaça. A criança estava na cama, inconsciente, com queimaduras graves e sinais de intoxicação por inalação de fumaça.

Abraão foi socorrido e levado ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, onde sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu. As causas do incêndio serão investigadas pelas autoridades.

*Em tempo