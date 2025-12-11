Saullo Vianna faz agenda intensa em Benjamin Constant e Tabatinga e renova compromisso com Alto Solimões

Recebido com festa por lideranças e populares, o parlamentar teve encontros em comunidades de Benjamin Constant, e recebeu Título de Cidadão de Tabatinga. Na ocasião, ouviu demandas e se comprometeu em seguir apoiando a região

O deputado federal Saullo Vianna (União-AM) participou, nestas quarta e quinta-feiras, 10 e 11, de agendas e reuniões de trabalho em Benjamin Constant e Tabatinga. O objetivo foi debater pautas estratégicas e estreitar o diálogo com comunidades ribeirinhas e indígenas e das sedes dos municípios.

“É assim, perto das pessoas, ouvindo as suas necessidades, que podemos usar o nosso mandato para trazer benefícios e ações que vão transformar a vida da população do interior. Benjamin Constant é um município estratégico no Alto Solimões e merece todo o nosso empenho e dedicação”, afirmou Vianna.

Ao desembarcar em Benjamin Constant, o parlamentar visitou o Centro AMIPC, na Aldeia Porto Cordeirinho, onde artesãs conquistam renda e autonomia por meio do artesanato indígena. Também participou de uma roda de conversa com a Associação de Mulheres Indígenas e visitou a UBS da comunidade, onde se comprometeu em apoiar com emendas parlamentares obras de reforma nas instalações da unidade de saúde.

Saullo Vianna esteve, ainda, nas comunidades Bom Caminho e Filadélfia, e ouviu demandas por melhorias na saúde e infraestrutura. “Como representante de vocês, lá em Brasília, estou aqui para ouvir e usar as nossas emendas e a nossa articulação nos ministérios para garantir benefícios concretos”, disse Vianna.

Título de Cidadão Tabatinguense Em Tabatinga, Saullo Vianna teve encontros com lideranças políticas e comunitárias e recebeu, na Câmara Municipal, por indicação do vereador Magno Souza, o Titulo de Cidadão Tabatinguense, ao lado do deputado estadual Cabo Maciel (PL-AM).

“Uma honra ser, oficialmente, Cidadão Tabatinguense, o que aumenta ainda mais a minha responsabilidade de trabalhar pelo povo de Tabatinga. Já enviamos mais de R$ 1, 3 milhão em emendas para a saúde e a cultura do município. E não vamos parar por aí”, pontuou Saullo, acrescentando que seguirá enviando recursos a Tabatinga.