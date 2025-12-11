Operação conjunta apreende mais de 9 toneladas de pirarucu ilegal no Lago de Tefé

Uma operação de fiscalização ambiental realizada nesta terça-feira (9) no Lago de Tefé resultou na apreensão de uma grande quantidade de pescado ilegal. A ação foi conduzida em parceria pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA), Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA) e Polícia Militar do Amazonas (PMAM).

Durante a operação, a equipe flagrou a embarcação Comandante Daniel transportando uma carga expressiva de pescado. Ao proceder com a abordagem, os agentes constataram que se tratava de produto ilegal.

No total, foram apreendidos 9.400 quilos de pirarucu seco e 538 quilos de pirarucu in natura, configurando crime ambiental relacionado ao transporte e comercialização de espécies manejadas sem autorização.

Todo o material apreendido foi entregue à SEMMA e, após os trâmites legais, será doado a instituições de caridade do município. O comandante da embarcação foi autuado pelos fiscais do IBAMA e deverá responder conforme previsto na legislação ambiental.

A ocorrência contou com apoio da Polícia Civil e do comando do 3º Batalhão de Polícia Militar, sob responsabilidade do Major André Rocha, reforçando a atuação integrada no combate aos crimes ambientais na região.