Colombianos são presos com 247 tijolos de skank na fronteira do Amazonas

Dois colombianos foram presos pela Polícia Federal, em ação conjunta com o Exército Brasileiro, por tráfico transnacional de drogas e associação para o tráfico, na fronteira do Amazonas.

A ocorrência teve início no dia 2 de novembro, quando equipes do 3º Pelotão Especial de Fronteira do 17º Batalhão de Infantaria de Selva, localizado em Vila Bittencourt, durante patrulhamento na região de fronteira próxima ao município de Japurá, detiveram os suspeitos transportando 247 tijolos de skank, totalizando 292 kg.

A Delegacia da Polícia Federal em Tabatinga lavrou o Auto de Prisão em Flagrante, com apoio de militares para realização de laudo preliminar da substância e exames periciais. Os presos permaneceram sob custódia em base militar até determinação judicial.

Nesta quinta-feira (11/12), por ordem da Justiça Federal, a Polícia Federal realizou o translado da droga apreendida e dos dois detidos para a Unidade Prisional de Tabatinga, onde permanecerão à disposição da Justiça.