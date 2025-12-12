Homem espancado a pauladas até a morte foi atraído para emboscada em Manacapuru

Mateus Rodrigues, de 27 anos, foi atraído para uma emboscada e, em seguida, morto a pauladas por um homem, no município de Manacapuru, no interior do Amazonas. O suspeito foi preso na quarta-feira (10/12) em uma casa no ramal do Acajatuba, na zona rural do município, oito horas após o crime.

De acordo com o delegado John Castilho, as diligências iniciaram na terça-feira (09/12), logo após o fato que ocorreu durante a madrugada em um escadão da rua Borba, bairro União, no município.

“A vítima foi atraída para uma emboscada até o local, onde foi encontrada com mãos e pés amarrados, com sinais de tortura. A equipe de investigação conseguiu identificar, por meio do sistema de inteligência, um vídeo que mostra Mateus sendo agredido com pauladas até a morte pelo suspeito”, relatou o delegado.

A motivação do crime, segundo a polícia, seria vingança, já que a vítima teria tentado matar o irmão do autor, ambos pertencentes à mesma organização criminosa.

“O criminoso e seu irmão tinham desavenças anteriores com a vítima e já haviam participado de outras brigas e até tentativas de homicídio”, informou Castilho.

Após diligências, o autor do crime foi localizado escondido na casa do cunhado dele. No momento da prisão, ele estava usando as mesmas roupas registradas no vídeo e confessou o crime.

O indivíduo tem antecedentes por outros crimes e as investigações seguirão a fim de localizar e responsabilizar outros envolvidos no crime.

Procedimentos

O homem responderá por homicídio qualificado e está à disposição da Justiça. Na audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva.