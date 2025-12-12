Prefeito Nicson Marreira recebe Medalha Ruy Araújo por indicação do deputado George Lins

O prefeito de Tefé Nicson Marreira recebeu nesta sexta-feira (12) a Medalha Ruy Araújo com propositura do deputado estadual Dr. George Lins (União Brasil), a medalha é a mais alta honraria do poder legislativo estadual.

A homenagem, realizada no plenário Ruy Araújo, reconhece o legado político, social e administrativo do gestor, considerado um dos maiores nomes da nova geração de líderes do interior do Estado.

A cerimônia reuniu autoridades, parlamentares e familiares, com destaque para a primeira-dama de Tefé, Kelly Barbosa, embaixadora do Empodera Mulher 2025, título que a distinguiu em reconhecimento ao seu trabalho em apoio às mulheres empreendedoras do Médio Solimões.

Uma expressiva comitiva de moradores de Tefé também lotou as galerias da Casa Legislativa. “Um momento histórico”, afirmou Dr. George Lins.

Durante o discurso, Dr. George exaltou a trajetória pessoal e pública de Nicson, fazendo questão de registrar a dimensão do impacto de sua gestão no Médio Solimões.

Em um dos trechos mais aplaudidos do pronunciamento, o parlamentar declarou: “Hoje, nesta Casa Legislativa, celebramos um grande momento. Recebemos o povo aguerrido e querido de Tefé para testemunhar a entrega da Medalha Ruy Araújo, a mais alta honraria que este Poder pode conceder.”

O deputado destacou ainda o simbolismo do reconhecimento: “Essa medalha não é um enfeite. Ela carrega o peso da história e a responsabilidade do mérito. E hoje, ela encontra o peito de um homem que reescreveu a história política de um dos maiores municípios do Amazonas: o prefeito Nicson Marreira, dono de uma trajetória construída na vida e não no gabinete.”

Grande empreendedor

Nascido em Coari e tefeense de coração desde a infância, Nicson Marreira foi lembrado por Dr. George Lins como um homem cujo caminho público começou bem antes da política formal.

Criado em valores cristãos e marcado por experiências como empreendedor desde jovem, o prefeito Nicson representa “a força da humildade e do trabalho que transforma realidades”, expressou o deputado.

A jornada eleitoral do líder tefeense reflete essa construção: candidato em 2016, eleito em 2020 e consagrado nas urnas em 2024 com 88,71% dos votos válidos — sendo o prefeito proporcionalmente mais bem votado da história de Tefé, do Amazonas e o quarto mais bem votado do Brasil naquele ano.

Transformação de Tefé

Segundo Dr. George, a gestão de Nicson impulsionou um ciclo inédito de desenvolvimento em Tefé: asfaltamento de bairros inteiros, modernização administrativa, ampliação dos serviços de saúde, fortalecimento da zona rural, valorização do produtor ribeirinho e políticas públicas humanizadas.

Além da Medalha Ruy Araújo, Nicson também já recebeu honrarias como: Ordem do Mérito Legislativo (Aleam); Título de Cidadão Honorário Tefeense; Certificado de Amigo da 16ª Brigada de Infantaria de Selva; e Comenda Marechal Mascarenhas de Moraes (Força Expedicionária Brasileira).

“Caminho do Bem”

Em seu discurso, Dr. George Lins frisou que o que torna Nicson merecedor da distinção não são apenas as obras, mas o espírito que conduz sua gestão: “O que justifica a Medalha não são apenas os números. É o espírito que move o prefeito Nicson Marreira. Ele trilha o Caminho do Bem, servindo os mais humildes, enxergando os invisíveis, sentindo a dor dos outros como se fosse a sua.”

Na mesma linha de Dr. George, o ex-deputado Belarmino Lins, atual presidente da Junta Comercial do Amazonas (JUCEA) e representante do Governo do Estado na solenidade, destacou a trajetória de Nicson Marreira.

“Nicson nasceu em Coari, mas escolheu constituir família e escrever seu legado no município de Tefé. Em nome do governador Wilson Lima, que enfrentou pandemia e grandes enchentes no Estado, destacamos a homenagem a Nicson Marreira, um homem de visão, um administrador focado em servir ao povo com competência e responsabilidade”, discursou Belarmino.

Agradecendo a homenagem, o prefeito Nicson declarou da tribuna da Aleam: “Fui taxista ao longo de sete anos, fui marreteiro, até avançar como empreendedor e chegar à vida política. Perdi uma eleição em 2016, aprendi e venci em 2020. Em 2021, encontrei obras abandonadas e as toquei com amor, mudando a vida do nosso povo. Hoje, em parceria com o governador Wilson Lima e com a bancada federal do Amazonas, seguimos trabalhando bastante, na certeza de que essa grande aliança está resultando em obras importantes para a população tefeense.”

Além de Belarmino Lins e Carlinhos Bessa, prestigiaram o evento os deputados federais Silas Câmara e Sidney Leite; o deputado estadual Wilker Barreto; o vice-prefeito de Tefé, Preto Veloso; o vereador Lázaro Nogueira, presidente da Câmara Municipal de Tefé; o ex-prefeito de Tefé, Sidônio Trindade Gonçalves; e o ex-deputado estadual Francisco Balieiro.