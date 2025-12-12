Prefeito Nicson Marreira Lidera Entrega do Novo SPA, Reinaugura UBS e Realiza Grande Ação Social no Bairro do Abial

A Prefeitura de Tefé realizou, nesta quinta-feira (11), mais um importante avanço para a saúde pública e para a assistência social do município. Em um grande evento na Rua Copacabana, foram inaugurados o novo Serviço de Pronto Atendimento (SPA) e a reinauguração da UBS Josefa Rodrigues das Chagas, ambos totalmente revitalizados e equipados para melhor atender a população.

As unidades receberam diversas melhorias estruturais e funcionais, incluindo novas salas de enfermaria, fisioterapia, radiologia, farmácia, além da entrega de uma ambulância e uma lancha que ficarão disponíveis 24 horas para atender emergências e fortalecer o acesso dos moradores aos serviços de saúde.

Além dos investimentos na área da saúde, a Prefeitura também realizou a entrega de cerca de 3 mil cestas básicas para famílias do Bairro do Abial e comunidades do entorno, reforçando o compromisso com a assistência às famílias que mais precisam.

A solenidade contou com a presença do prefeito Nicson Marreira, da primeira-dama Kelly Barbosa, do deputado federal Átila Lins, do deputado estadual Jorge Lins, além de secretários municipais, coordenadores, representantes de instituições e moradores da região.

Durante o evento, o prefeito Nicson Marreira destacou que as melhorias fazem parte de um esforço contínuo para fortalecer a rede municipal de saúde e garantir que os avanços cheguem especialmente aos moradores do Bairro do Abial, Conjunto Castanheira, Deus é Fiel e Colônia Ventura.

“As obras e entregas que estamos realizando aqui são para transformar o dia a dia das famílias dessa região. Nosso compromisso é assegurar que cada morador tenha atendimento digno, eficiente e próximo de casa”, ressaltou o prefeito.

Com mais essa entrega, a Prefeitura segue avançando no cuidado com as pessoas e ampliando o acesso a serviços essenciais em Tefé.