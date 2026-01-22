Kelly Barbosa, de Tefé, está entre as primeiras-damas com maior engajamento nas redes sociais do Amazonas

O município de Tefé voltou a ganhar destaque no cenário político do Amazonas. Recentemente, a cidade foi pauta nos principais noticiários do estado após o prefeito Nicson Marreira alcançar a maior aprovação popular entre todos os gestores municipais amazonenses. Agora, um novo levantamento evidencia outro protagonismo tefeense: a primeira-dama Kelly Barbosa está entre as que possuem maior engajamento e número de seguidores nas redes sociais em todo o Amazonas.

Com mais de 21 mil seguidores no Instagram, Kelly Barbosa ocupa a terceira colocação no ranking das primeiras-damas mais seguidas do estado, ficando atrás apenas de Izabelle Almeida, esposa do prefeito de Manaus, e Vanessa Gonçalves, primeira-dama de Parintins. O dado chama atenção por posicionar Tefé à frente de municípios com maior população, reforçando que o crescimento e o engajamento de Kelly são orgânicos e consistentes.

Kelly Barbosa foi secretária municipal de Assistência Social durante o primeiro mandato de Nicson Marreira (2021–2024), período marcado por uma aprovação inédita de sua atuação à frente da pasta. Reconhecida pela simplicidade, proximidade com a população e disposição para o trabalho, ela percorreu centenas de comunidades, lançou importantes programas sociais e conquistou forte apoio popular, especialmente entre o eleitorado feminino.

Em 2025, Nicson Marreira foi reeleito com uma das maiores votações do Brasil. Durante toda a campanha, Kelly esteve ao seu lado, e fontes ligadas à gestão apontam que seu carisma, dedicação e presença ativa foram fundamentais para a expressiva vitória.

Após deixar a Secretaria de Assistência Social com índices recordes de aprovação, Kelly Barbosa segue agora exclusivamente no papel de primeira-dama, acompanhando o prefeito em agendas institucionais, eventos oficiais e colaborando com diversas iniciativas sociais em Tefé.