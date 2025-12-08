Magia do Natal toma conta de Tefé com chegada do Papai Noel e anúncio de 25 mil brinquedos

A cidade de Tefé viveu uma noite marcada por emoção, alegria e espírito de união com a chegada oficial do Natal, celebrada na noite deste domingo (7). O evento reuniu famílias, crianças e autoridades em um momento especial de confraternização, reforçando o sentimento de cuidado, esperança e compromisso com o bem-estar da população.

A programação encantou o público com a chegada do Papai Noel e uma decoração natalina preparada com muito carinho, transformando o espaço em um verdadeiro cenário de magia. O clima foi de celebração coletiva, fortalecendo os laços entre a gestão municipal e a comunidade tefeense.

Durante o evento, o prefeito Nicson Marreira, ao lado do deputado Adail Filho, anunciou a chegada de 25 mil brinquedos, que serão distribuídos às crianças do município ao longo do período natalino. A iniciativa promete levar alegria e renovar a esperança de milhares de famílias.

“Vivemos hoje um momento de muita emoção e alegria. O Natal representa união, cuidado com as pessoas e renovação da esperança. Esses brinquedos vão fazer a diferença na vida das nossas crianças e mostram o quanto estamos comprometidos em construir uma cidade mais humana e acolhedora”, destacou o prefeito Nicson Marreira.

O gestor também fez questão de agradecer aos parceiros, servidores municipais, voluntários e a todos os envolvidos na organização do evento, ressaltando que o trabalho conjunto foi fundamental para o sucesso da celebração.

A Prefeitura informou que a entrega dos brinquedos começará em breve, alcançando diferentes bairros e comunidades do município. A ação integra uma série de iniciativas natalinas voltadas para fortalecer o espírito solidário e garantir um Natal mais digno e feliz para a população.

Com celebração, solidariedade e trabalho, Tefé dá início às festividades de fim de ano reafirmando o compromisso de seguir avançando no cuidado com as pessoas e no fortalecimento da cidade.