Saullo Vianna, David Almeida e Renato Jr. assinam ordem de serviço para pavimentação do ramal Água Branca 2 na zona rural de Manaus

Emenda de R$ 7,1 milhões destinada pelo deputado garante avanço na recuperação de ramais da capital.

O deputado federal Saullo Vianna e o prefeito de Manaus, David Almeida, assinaram na manhã deste domingo, 7/12, a ordem de serviço que autoriza a pavimentação de sete quilômetros do ramal Água Branca 2, no km 35 da AM-010. A obra será executada pela Prefeitura de Manaus com recursos de R$ 7,1 milhões destinados por Saullo, dentro da segunda fase de recuperação dos ramais da zona rural.

A intervenção inclui pavimentação asfáltica de 7 quilômetros, terraplenagem, drenagem superficial e implantação de meio-fio, melhorando de forma definitiva a trafegabilidade em uma região estratégica para o escoamento da produção agrícola. O ramal Água Branca 2 é um dos principais polos produtores de pitaya e outras culturas que abastecem Manaus e municípios vizinhos, e a obra representa um salto importante para quem vive e trabalha na zona rural.

Saullo reforçou que a destinação da emenda atende a uma demanda histórica dos produtores e fortalece a economia rural. “A zona rural tem sido prioridade no meu mandato porque é daqui que sai boa parte da produção que movimenta a nossa cidade. Esse investimento de R$ 7,1 milhões é para garantir dignidade, acesso e oportunidade para quem planta, colhe e sustenta a economia local. Essa é apenas a segunda etapa de um trabalho que vai continuar.”

Esse é o 17º ramal que será asfaltado pela Prefeitura de Manaus na gestão de David Almeida. Ao todo, Saullo já enviou mais de 80 milhões em emendas parlamentares para a capital em seu mandato.

O prefeito David Almeida destacou a parceria com o deputado e o impacto direto da obra na vida das famílias. “Com o apoio do deputado Saullo Vianna, estamos avançando na infraestrutura da zona rural e garantindo mais qualidade de vida para milhares de moradores. Essa pavimentação vai melhorar o transporte, reduzir custos e fortalecer a produção agrícola da região.”

Também participaram do ato o vice-prefeito e secretário municipal de Infraestrutura, Renato Junior, responsável pela condução técnica do projeto, e o vereador Eduardo Alfaia, líder do governo na Câmara Municipal.

A assinatura marca o início de uma nova etapa de obras nos ramais rurais, e novos trechos serão anunciados nos próximos meses graças às emendas destinadas por Saullo para Manaus.