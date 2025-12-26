Mapa coloca Manaus e mais dois municípios do AM em quarentena por praga da mosca-da-carambola

O Ministério da Agricultura e Pecuária declarou os municípios de Manaus, Itacoatiara e Rio Preto da Eva como Área Sob Quarentena devido à presença da praga quarentenária Bactrocera carambolae, conhecida como mosca-da-carambola. A decisão consta na Portaria SDA Mapa nº 1.503, publicada no Diário Oficial da União em 22 de dezembro de 2025.

A medida foi adotada após análise técnica da Secretaria de Defesa Agropecuária e tem como objetivo conter a disseminação da praga, que representa risco à produção de frutas e à sanidade vegetal.

A mosca-da-carambola é considerada uma das principais ameaças à fruticultura, pois pode causar prejuízos econômicos significativos.

Além da área sob quarentena, a portaria institui uma extensa zona tampão em outros municípios do Amazonas, incluindo Manacapuru, Parintins, Tefé, Coari, Tabatinga, Maués, Humaitá, Presidente Figueiredo e São Gabriel da Cachoeira, entre outros. Nessas localidades, serão intensificadas ações de vigilância e controle fitossanitário para evitar o avanço da praga.

A portaria entrou em vigor na data da publicação no Diário Oficial da União.