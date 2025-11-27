Médico tem prisão preventiva decretada após morte de bebê em parto em Eirunepé

A Justiça do Amazonas decretou, na quarta-feira (26), a prisão preventiva do médico Humberto Fuertes Estrada. Ele é investigado por homicídio qualificado após não comparecer ao parto de uma gestante de 18 anos em Eirunepé, no interior do estado, no sábado (22).

Segundo informações obtidas pelo g1, a paciente chegou ao hospital por volta das 4h. O médico estava de sobreaviso, mas não respondeu às chamadas da equipe. Ele apareceu cerca de cinco horas depois, quando o parto foi realizado, sem possibilidade de salvar o bebê.

Após o caso, Humberto Fuertes prestou depoimento na delegacia de Eirunepé. Pouco depois, a polícia descobriu que ele havia deixado o município com destino ao Acre, o que levantou a suspeita de fuga.

“A Polícia Civil apurou que, no dia seguinte ao falecimento do neonato, após a repercussão midiática do fato, o investigado evadiu-se do Município de Eirunepé/AM, mudando-se para o Município de Feijó/AC, conforme comprovado pela lista de passageiros da empresa aérea e comprovante de pagamento de passagem aérea, declarou o delegado Yezuz Pupo, que investiga o caso.

Com base nas investigações, a polícia pediu a prisão preventiva do médico e a suspensão do exercício da função pública e das atividades médicas. O juiz aceitou o pedido.

“Destaco que a gravidade do crime imputado, unida ao indício de negligência profissional, demonstram que a manutenção do representado em liberdade pode gerar grave perturbação social, bem como facilitar a prática de novas delitos que coloquem em risco bens jurídicos relevantes”, destacou o juiz.

O magistrado também destacou o risco de fuga: “Além da ordem pública, há periculum libertatis, uma vez que o médico evadiu-se para Feijó sem comunicar às autoridades.”

Até o momento, o médico não foi localizado e é considerado foragido da Justiça.

