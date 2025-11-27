VÍDEO: Atirador filma e executa homem a tiros perto de porto em Benjamin Constant

Um homem identificado como Marcelo foi assassinado a tiros na tarde de quarta-feira (26) nas proximidades do porto de Benjamin Constant, no interior do Amazonas.
Um vídeo que circula nas redes sociais mostra que o próprio atirador filmou a execução. A gravação registra o momento em que o criminoso se aproxima e dispara várias vezes contra a vítima.
Segundo testemunhas, o crime aconteceu em via pública e na presença de moradores.
Ainda não há informações sobre a motivação nem sobre a identidade do autor dos disparos.
A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) investiga o caso.
O que se sabe sobre Benjamin Constant — casos isolados, não estatísticas
Há registros de crimes recentes no município, o que sugere que não está isento de violência:
-
Em junho de 2025, a Polícia Militar apreendeu um adolescente suspeito de tentativa de roubo seguida de homicídio em Benjamin Constant.
-
Também em 2025, foi registrada prisão e apreensão de grande quantidade de drogas (226 kg) em uma embarcação no município — indicativo de atuação do tráfico.
-
Há registro de crime grave de estupro de vulnerável em 2024, com condenação em Benjamin Constant.
-
Recentemente, autoridades prenderam suspeitos de pirataria de rio com armas e drogas em ações na localidade. SSP
Esses fatos mostram que há incidência de crimes graves — mas não constituem dados estatísticos agregados (taxas, tendências, comparativos por 100 mil habitantes etc.).