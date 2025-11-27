VÍDEO: Atirador filma e executa homem a tiros perto de porto em Benjamin Constant

Um homem identificado como Marcelo foi assassinado a tiros na tarde de quarta-feira (26) nas proximidades do porto de Benjamin Constant, no interior do Amazonas.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra que o próprio atirador filmou a execução. A gravação registra o momento em que o criminoso se aproxima e dispara várias vezes contra a vítima.

Segundo testemunhas, o crime aconteceu em via pública e na presença de moradores.

Ainda não há informações sobre a motivação nem sobre a identidade do autor dos disparos.

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) investiga o caso.

O que se sabe sobre Benjamin Constant — casos isolados, não estatísticas

Há registros de crimes recentes no município, o que sugere que não está isento de violência:

Em junho de 2025, a Polícia Militar apreendeu um adolescente suspeito de tentativa de roubo seguida de homicídio em Benjamin Constant.

Também em 2025, foi registrada prisão e apreensão de grande quantidade de drogas (226 kg) em uma embarcação no município — indicativo de atuação do tráfico.

Há registro de crime grave de estupro de vulnerável em 2024, com condenação em Benjamin Constant.

Recentemente, autoridades prenderam suspeitos de pirataria de rio com armas e drogas em ações na localidade. SSP

Esses fatos mostram que há incidência de crimes graves — mas não constituem dados estatísticos agregados (taxas, tendências, comparativos por 100 mil habitantes etc.).