Mostra Tecnológica destaca projetos sustentáveis em comunidades ribeirinhas, no AM

Crianças e adolescentes serão protagonistas na Mostra Tecnológica Manaós Tech 2025, apresentando projetos que oferecem soluções sustentáveis para problemas enfrentados por comunidades ribeirinhas, como desastres climáticos. O evento gratuito acontece no dia 29 de novembro, das 8h30 às 12h, no Casarão de Inovação Cassina, Centro de Manaus.

Todos os projetos foram desenvolvidos por alunos de 7 a 16 anos, com orientação de professores, utilizando como referência os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.

“Desde 2017, a Manaós Tech for Kids fomenta o ecossistema de inovação educacional por meio dessas Mostras. Esse evento tangibiliza o esforço conjunto de alunos e educadores, provando que a inovação não tem idade. O nosso foco é despertar nestes jovens, o quanto antes, a visão de que a tecnologia é um meio poderoso para solucionar problemas reais e construir um mundo melhor por meio de suas próprias criações”, explica Glauco Aguiar, CEO da Manaós Tech.

Projetos em destaque

Entre os projetos que serão apresentados estão:

AmazonBot : tecnologia criada por alunos de 9 a 11 anos para reduzir acidentes com trabalhadores que colhem açaí.

: tecnologia criada por alunos de 9 a 11 anos para reduzir acidentes com trabalhadores que colhem açaí. Água Potável – Da Tecnologia à Conscientização : filtro artesanal inteligente e de baixo custo para comunidades ribeirinhas durante secas extremas.

: filtro artesanal inteligente e de baixo custo para comunidades ribeirinhas durante secas extremas. Caipora – Detector Inteligente de Incêndios Florestais: protótipo que detecta incêndios usando sensores de calor, fumaça e gases inflamáveis, auxiliando no combate ao desmatamento.

AmazonBot: segurança e inovação

O AmazonBot foi criado pela turma Padawan Maker, que incentiva alunos a desenvolverem seus próprios inventos. O projeto surgiu da preocupação com a saúde e segurança dos peconheiros, trabalhadores que colhem açaí e enfrentam grandes riscos.

“Trata-se de um protótipo que foi inspirado em um produto já existente no mercado que surgiu por meio de uma iniciativa de uma empresa do Pará. Porém, o projeto de nossos alunos é inovador porque leva automação e tecnologia para dentro da bioeconomia amazônica. Eles (alunos) construíram tudo sem molde, apenas tendo como referência o produto já existente no mercado”, conta orgulhosa, Aline Ribeiro, professora da Manaós Tech.

O protótipo foi feito com impressão 3D e controlado por ESP32, microcontrolador com Wi-Fi e Bluetooth, que pode ser operado via aplicativo móvel desenvolvido pelos próprios alunos.