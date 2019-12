MPC divulga ranking de transparência das Câmaras dos municípios do Amazonas

O Ministério Público de Contas do Amazonas (MPC-AM) realizou nova avaliação das Câmaras de Vereadores do Amazonas, em relação à transparência de informações em seus respectivos portais. O trabalho, denominado ‘Ranking de Transparência’, tem como objetivo facilitar para os órgãos de controle e à sociedade civil conhecerem as melhorias, os progressos alcançados em cada município e as deficiências mantidas ou agravadas.

O critério para o desenvolvimento da pesquisa foi baseado nas exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), Lei de Acesso a Informação (Lei 12.527/2011) e nas Diretrizes de Controle Externo da Atricon – Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Resolução nº 09/2018).

O Ranking

Após a avaliação, a pesquisa foi publicada na página do MPC-AM, em ordem decrescente no Ranking da Transparência das Câmaras, classificadas em cinco níveis: inexistente, crítico, deficiente, mediano e elevado.

Segundo a subprocuradora-geral de Contas do MPC-AM, e responsável pela Coordenadoria de Transparência, Evelyn Freire de Carvalho, entre as primeiras posições do Ranking, encontram-se as Câmara de Vereadores de Manaus e Humaitá, classificadas como medianas. As últimas colocações, críticas, ficaram com os municípios de Presidente Figueiredo e Boa Vista do Ramos.

O levantamento do MPC-AM reuniu informações sobre as Câmaras dos 62 municípios amazonense. Confira a relação completa, com as avaliações, clicando aqui.

Com informações da assessoria