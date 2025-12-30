Mulher é presa com cocaína escondida em sacos de café durante fiscalização no Encontro das Águas

Uma operação policial realizada na segunda-feira (29) resultou na prisão de uma mulher de 22 anos suspeita de tráfico de drogas em uma embarcação que navegava pela região do Encontro das Águas, ponto estratégico de fiscalização no Amazonas.

Durante a abordagem, os agentes localizaram uma mala com cerca de 6 quilos de cocaína, cuidadosamente camuflada em sacos de café, técnica utilizada para dificultar a identificação do entorpecente pelo odor.

A droga teria sido enviada a partir de Tabatinga, município situado na tríplice fronteira, e seguia em direção à capital amazonense.

A interceptação do barco ocorreu após o recebimento de informações de inteligência. Na vistoria, um cão farejadorindicou a presença do material ilícito, o que levou à abertura da bagagem e à confirmação da carga.

Confrontada pelos policiais, a suspeita admitiu o transporte da droga e relatou que havia sido aliciada para atuar no esquema criminoso como transportadora.

Ela foi detida no local e conduzida à delegacia, onde permaneceu à disposição da Justiça.

As forças de segurança seguem com as investigações para mapear a rota do entorpecente e identificar os integrantes da organização criminosa responsável pelo envio e pela distribuição da droga.

