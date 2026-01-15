Pai é esfaqueado pelo ex-genro ao defender filha em Barreirinha, no AM

Um homem de 26 anos foi preso após tentar matar o ex-sogro, de 51 anos, durante uma invasão a uma residência motivada por ciúmes. A prisão preventiva foi cumprida na terça-feira (13/01) pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 42ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) do município, a 331 quilômetros de Manaus.

Segundo o delegado Elton Vieira, o crime aconteceu no dia 23 de novembro de 2025. O suspeito entrou na casa da vítima à procura do atual namorado da ex-companheira, o que deu início a uma discussão.

Vítima foi atingida com golpe de faca

Durante o desentendimento, o ex-sogro tentou intervir e acabou sendo atingido por um golpe de faca no peito. Após a agressão, o autor fugiu do local. A vítima precisou ser socorrida e transferida para o Hospital Regional de Parintins.

Prisão preventiva foi decretada pela Justiça

Com base no Boletim de Ocorrência e nos depoimentos das testemunhas, a Polícia Civil solicitou a prisão preventiva do suspeito, que foi autorizada pelo Poder Judiciário e cumprida no Centro de Barreirinha.

Suspeito segue à disposição da Justiça

O homem responderá por tentativa de homicídio e permanece à disposição da Justiça para os procedimentos legais.