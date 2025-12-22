‘Patrão’, chefe do tráfico em Canutama, é preso em porto no AM

Um homem de 31 anos, conhecido como “Patrão” e apontado com chefe do tráfico em Canutama, a polícia prendeu no domingo (21) no porto de Tapauá, no interior do Amazonas.

Segundo o delegado Armando Diadosk Júnior, da 62ª DIP de Canutama, o chefe do tráfico em Canutama se envolveu na aquisição de mais de dois quilos de maconha apreendidos recentemente no porto de Canutama.

“Na ocasião, a polícia prendeu em flagrante um tripulante de uma embarcação da linha Manaus–Lábrea, que transportava mais de dois quilos de maconha. Depois, conseguimos identificar que a droga pertencia ao ‘Patrão’”, relatou o delegado.

O delegado explicou que a equipe solicitou ao Poder Judiciário a prisão preventiva do suspeito, e o juiz expediu a ordem em seguida. Em seguida, policiais civis de Tapauá e a PMAM localizaram e capturaram o infrator.

O homem responderá por tráfico de drogas, passará por audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça.