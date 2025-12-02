Pesquisa IPEN G6 destaca gestão de Nicson Marreira e aponta Tefé como referência no Amazonas

Na tarde desta segunda-feira (1º), durante participação no programa Tá Na Hora, da TV Norte Amazonas, emissora afiliada ao SBT, o cientista político Davidson Cavalcante destacou os resultados de pesquisas do IPEN G6 que avaliam o desempenho de prefeituras no Amazonas. Segundo ele, o prefeito de Tefé, Nicson Marreira, aparece como um dos gestores mais bem avaliados do estado em seu segundo mandato, com leitura amplamente positiva.

De acordo com Davidson Cavalcante, o levantamento do IPEN G6 aponta Tefé como um dos principais destaques da região do Médio Solimões, evidenciando o crescimento do município e a força política da atual gestão. Para o cientista político, a reeleição de Nicson Marreira confirma o reconhecimento popular ao trabalho realizado.

“Conforme o IPEN avaliou as prefeituras amazonenses, entre os destaques está Tefé, no Médio Solimões. A gente vê o crescimento do município, e Tefé, mas o Nicson surpreende com a sua reeleição. O que se fala dele nessa região é que o prefeito avança em reservas indígenas e comunidades locais. Ele não traduz um coronel ou um xerife; ele é do povo, sabe ouvir bastante a população, tem boa postura e uma boa relação com vários parlamentares, inclusive com o senador Omar Aziz”, afirmou Davidson Cavalcante.

Nicson Marreira cumpre atualmente seu segundo mandato à frente da Prefeitura de Tefé e, segundo avaliações, segue buscando avanços constantes para o município. A gestão tem sido marcada por visitas técnicas a escolas, hospital, comunidades rurais e áreas mais distantes, com o objetivo de acompanhar de perto as demandas da população e promover melhorias nos serviços públicos.

Conforme a pesquisa do IPEN G6, o desempenho da administração municipal reforça a imagem de Nicson Marreira como um gestor com forte articulação política, proximidade com a população e compromisso com o desenvolvimento de Tefé.

Veja vídeo: