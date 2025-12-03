Prefeitura de Tefé intensifica ações de prevenção e conscientização no Dezembro Vermelho

A Prefeitura de Tefé tem reforçado o compromisso com a saúde da população por meio de uma série de ações integradas dentro da programação do Dezembro Vermelho, campanha nacional dedicada à conscientização sobre a prevenção das Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), do HIV e da AIDS.

Como parte das atividades, equipes da Secretaria Municipal de Saúde estiveram em campo realizando atendimentos, testagens rápidas e oferecendo orientações à população, com foco na prevenção, no diagnóstico precoce e no acesso à informação de qualidade. A iniciativa busca ampliar o cuidado com a saúde pública, quebrar barreiras de desinformação e estimular atitudes responsáveis.

Durante a ação, os moradores receberam atendimento humanizado, esclarecimentos sobre formas de prevenção, além de acesso a serviços essenciais que contribuem para a proteção e o bem-estar coletivo. A estratégia também reforça a importância do acompanhamento contínuo e do tratamento adequado nos casos diagnosticados, reduzindo riscos e promovendo qualidade de vida.

Para a Prefeitura de Tefé, cuidar das pessoas é prioridade. As ações do Dezembro Vermelho reafirmam o compromisso da gestão municipal com políticas públicas de saúde eficazes e acessíveis, que fazem a diferença no dia a dia da população e fortalecem a prevenção como principal ferramenta de cuidado.