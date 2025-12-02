Vice-prefeito de Maraã, Chico da Ceam, divulga nota de esclarecimento após investigação do MP-AM por suposta improbidade administrativa

Após investigações do Ministério Público do Amazonas (MP-AM) ajuizou uma ação civil pública contra o vice-prefeito de Maraã, Francisco Rodrigues Moraes, conhecido como Chico da Ceam, além de quatro servidores e o secretário municipal de Saúde por improbidade administrativa, o gestor divulgou uma nota de esclarecimento nesta terça-feira (2).

De acordo com a Promotoria de Justiça local, os servidores investigados estariam atuando como “funcionários fantasmas”, recebendo salários mesmo sem exercer efetivamente suas funções na Secretaria Municipal de Saúde.

Em nota, Chico da Ceam afirmou que não faz parte de nenhum esquema irregular e destacou que sempre atuou “com seriedade, responsabilidade e respeito ao patrimônio público”. O vice-prefeito esclareceu ainda que os funcionários citados não pertencem ao quadro da Secretaria Municipal de Saúde de Maraã, sendo, segundo ele, vinculados à Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM).

O gestor ressaltou que os livros de ponto e escalas de serviço dos profissionais estão disponíveis no hospital do município, comprovando, segundo ele, o cumprimento das funções por parte dos servidores.

Chico da Ceam também declarou ter confiança na Justiça e garantiu que colocará à disposição todas as informações necessárias para o andamento das investigações. “Minha trajetória na vida pública sempre foi pautada pela honestidade, transparência e trabalho em favor da população de Maraã”, afirmou.

O vice-prefeito concluiu reafirmando seu compromisso com a ética e o dever público: “Continuarei trabalhando pelo desenvolvimento de Maraã e pelo bem-estar do nosso povo, com a consciência tranquila de quem sempre atuou dentro da legalidade.”

Veja a nota: