Pesquisadores tefeenses vencem prêmio nacional de empreendedorismo consciente com projeto de Biotecnologia 4.0

Os pesquisadores Dr. Daniel da Silva e Dr. Messe Elmer Torres da Silva foram os vencedores do Prêmio Professor Samuel Benchimol e Banco da Amazônia de Empreendedorismo Consciente 2025, na categoria Projeto de Desenvolvimento Sustentável na Região Amazônia. A premiação reconheceu a proposta “Biotecnologia 4.0 como Potencializador da Inovação e Sustentabilidade no Mercado de Mudas Agroflorestais no Amazonas”, desenvolvida no âmbito da empresa Magnus Amazônia Biotecnologia Vegetal.

O reconhecimento nacional destaca iniciativas que unem inovação tecnológica, sustentabilidade ambiental e impacto socioeconômico, com foco no desenvolvimento regional. O projeto premiado evidencia o uso estratégico da biotecnologia aplicada ao setor agroflorestal, contribuindo para o fortalecimento das cadeias produtivas, a ampliação da oferta de mudas de qualidade e o avanço da bioeconomia amazônica.

De acordo com a Magnus Amazônia, a proposta demonstra como a Biotecnologia 4.0 pode ser uma aliada na geração de soluções sustentáveis, promovendo eficiência produtiva e valorização dos recursos naturais da região, ao mesmo tempo em que impulsiona oportunidades econômicas locais.

A cerimônia de premiação será realizada no dia 5 de dezembro de 2025, na cidade de Palmas (TO). O evento é organizado pela Federação das Indústrias do Estado do Tocantins (FIETO), com apoio do Banco da Amazônia, e contará com a participação de representantes de diversas instituições de todo o país.

Além de pesquisadores, Dr. Daniel da Silva e Dr. Messe Elmer Torres da Silva são sócios-fundadores da Magnus Amazônia Biotecnologia Vegetal. Para a empresa, a conquista reforça uma trajetória marcada pela dedicação à pesquisa científica, pela inovação e pelo compromisso com a sustentabilidade ambiental na Amazônia.

Sobre o prêmio

O Prêmio Professor Samuel Benchimol e Banco da Amazônia de Empreendedorismo Consciente é um dos mais importantes reconhecimentos nacionais voltados a iniciativas com impacto comprovado no desenvolvimento regional, destacando projetos que promovem transformação social, econômica e ambiental de forma responsável.

A lista oficial dos agraciados pode ser consultada na plataforma do Portal Amazônia / Ibict.