Polícia estoura esquema de tráfico em Tefé e prende homem com grande quantidade de drogas

Uma operação policial realizada nesta terça-feira (24), em Tefé, resultou na prisão de um homem, de 33 anos, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas. A ação também cumpriu cinco mandados de busca e apreensão em diferentes pontos do município.

A ação contou com a atuação integrada da Polícia Civil, Polícia Militar e Guarda Civil Municipal, e teve como foco o combate ao tráfico na cidade.

Com o objetivo de combater o tráfico de drogas na região. O indivíduo também foi autuado em flagrante por crime ambiental, tendo em vista que ele estava em posse de duas aves no momento da prisão.

De acordo com o delegado Renato Ferraz, durante as investigações foi possível identificar cinco residências que eram utilizadas por pessoas que atuam no tráfico de drogas, e pelo indivíduo, que já é reincidente na prática criminosa.

“Durante a sua prisão foram encontrados com ele uma quantidade significativa de entorpecentes já fracionados e embalados, prontos para comercialização, além de uma balança de precisão, diversos materiais utilizados para embalar drogas e uma quantia expressiva de dinheiro trocado”, relatou o delegado.

Conforme Ferraz, os endereços alvos da operação vinham sendo monitorados há meses, período em que foram reunidos elementos probatórios consistentes, que subsidiaram a representação pelas medidas cautelares deferidas pelo Poder Judiciário.

“A operação decorre de investigação estruturada, com monitoramento prévio dos alvos e coleta de elementos informativos que evidenciaram a prática reiterada do crime de tráfico de drogas. As apreensões realizadas, configuram indicativos típicos de mercancia ilícita, corroborando a materialidade delitiva e os indícios de autoria do crime”, pontuou a autoridade policial.

As investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos na atividade criminosa.

O homem vai responder pelo crime de tráfico de drogas e crime ambiental e permanece à disposição da Justiça.