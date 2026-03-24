Pelo menos 34 morrem na queda de avião militar na Colômbia

Pelo menos 34 soldados morreram nesta segunda-feira (23) na queda de um avião militar Hércules C-130 que, com 121 pessoas a bordo, caiu no sul da Colômbia após decolar de um aeroporto na selva amazônica, informaram autoridades governamentais locais e fontes do Exército.

O acidente, o mais catastrófico da história recente da aviação militar colombiana, ocorreu próximo ao município de Puerto Leguízamo, no departamento de Putumayo, na fronteira com o Peru.

O governador do departamento de Putumayo, Jhon Gabriel Molina, informou um número semelhante ao Noticias Caracol, enquanto duas fontes do Exército também disseram que 34 pessoas perderam a vida.

O presidente Gustavo Petro disse horas antes em sua conta no X que 83 militares ficaram feridos na queda do avião Hércules da Força Aeroespacial Colombiana que decolou de Puerto Leguízamo transportando tropas da Força Pública para Puerto Asís e caiu por causas que as autoridades investigam.

Às 9h50, moradores da pequena cidade de Puerto Leguízamo escutaram uma explosão, seguida por uma densa nuvem escura. A queda do avião Hércules da Força Aérea Colombiana ocorreu logo após a decolagem. Um morador registrou o momento em que o avião voava baixo e não conseguia ganhar altitude.