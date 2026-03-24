Prefeitura de Tefé inicia entrega de 16 mil cartões educacionais para estudantes da rede municipal

A Prefeitura de Tefé, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), iniciou nesta segunda-feira (23/03) a entrega de 16 mil cartões educacionais destinados aos alunos da rede municipal de ensino.

A ação contempla mais de 10.500 estudantes da zona urbana e mais de 5.000 da zona rural, garantindo maior apoio às famílias e contribuindo diretamente para a permanência dos alunos na escola.

A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com a educação, promovendo mais dignidade, inclusão e melhores condições para o desenvolvimento educacional das crianças e jovens tefeenses.

De acordo com a SEMED, a entrega seguirá um cronograma organizado para atender todas as unidades escolares do município, tanto na cidade quanto nas comunidades do interior.

A Prefeitura de Tefé segue investindo em políticas públicas que fortalecem a educação e ampliam oportunidades para todos.