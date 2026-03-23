Nicson Marreira intensifica agenda de visitas técnicas e acompanha ações em diversas comunidades

O prefeito Nicson Marreira segue cumprindo uma agenda intensa de visitas técnicas em diferentes regiões do município, reforçando o compromisso da gestão com a presença ativa nas comunidades e o acompanhamento direto das ações públicas.

Durante o fim de semana, o prefeito esteve na Escola Municipal Henrique Lima, no Igarapé Açu, onde dialogou com profissionais da educação e verificou de perto as necessidades da unidade, reafirmando o olhar atento para a melhoria da educação no município.

A agenda também incluiu visita à Escola Municipal Indígena Nossa Senhora Aparecida, na comunidade Boará, fortalecendo o compromisso com a educação indígena e o respeito às especificidades de cada localidade.

Outro ponto da programação foi a visita à comunidade Caiambé, onde o prefeito acompanhou de perto a realidade local, ouviu moradores e reforçou o compromisso da gestão em levar melhorias e mais qualidade de vida para a população.

Ainda no cronograma, o prefeito visitou a comunidade Nova Sia, participando de um momento junto aos moradores e valorizando as lideranças comunitárias.

As visitas fazem parte de uma estratégia da gestão liderada por Nicson Marreira de estar presente também nas áreas mais distantes, acompanhando obras, ouvindo a população e garantindo que as políticas públicas cheguem de forma efetiva a todos.

Para o prefeito, o contato direto com as comunidades é essencial para uma gestão mais eficiente, humana e alinhada com a realidade local.

A Prefeitura segue trabalhando com responsabilidade, proximidade e dedicação, promovendo melhorias e fortalecendo o desenvolvimento em todas as regiões do município.