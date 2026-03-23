Homem é preso por estuprar enteadas de seis e oito anos em Nhamundá

Policiais civis do Departamento de Polícia do Interior (DPI), com apoio da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Parintins cumpriram, no sábado (21), um mandado de prisão preventiva contra um homem investigado por estupro de vulnerável contra duas enteadas, de 6 e 8 anos à época dos fatos.

A ação foi realizada no município de Nhamundá.

De acordo com a delegada Marna de Miranda, as investigações tiveram início em novembro de 2025. Os crimes ocorreram no ambiente familiar, tanto na zona rural de Nhamundá quanto na área urbana de Parintins.

Além disso, o suspeito, que era padrasto das vítimas, também praticava violência doméstica contra a mãe das meninas.

“Em novembro de 2025, após a separação definitiva da mãe do abusador, as vítimas tiveram coragem de relatar os abusos”, explicou a delegada.

Segundo Marna, a vítima mais velha, atualmente com 14 anos, relatou que sofria abusos desde os 8 anos de idade. As duas passaram por todo o protocolo de atendimento a vítimas de crimes sexuais, incluindo exames de corpo de delito, que confirmaram a materialidade dos crimes.

Além disso, familiares foram ouvidos durante a investigação e descreveram um contexto de violência contínua dentro da relação.

Diante da gravidade dos fatos, da vulnerabilidade das vítimas e da proximidade do investigado — que possui duas filhas biológicas com a ex-companheira —, a autoridade policial solicitou a prisão preventiva, considerando também o risco de continuidade dos crimes. O pedido foi aceito pela Justiça e o mandado devidamente cumprido.

O delegado Paulo Mavignier destacou o apoio operacional das equipes na ação.

“O DPI foi até o município de Nhamundá para apoiar o cumprimento de uma prisão preventiva contra um homem que era dependente químico e, no momento em que usava entorpecente, abusava das suas enteadas menores de idade. O crime acontecia dentro de casa, no seio familiar, e agora ele está preso e essas crianças estão libertas”, salientou Mavignier.

O homem passará por audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça.