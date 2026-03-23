Homem é preso com arma de fogo e drogas durante operação policial em Tefé

A polícia militar do Amazonas prendeu um homem por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo na noite deste sábado (21), no município de Tefé, no interior do estado.

A ocorrência foi registrada por volta das 18h30, na Rua Raimundo Lima, no bairro Jerusalém, durante patrulhamento de rotina da Operação Interior Mais Seguro. De acordo com a polícia, o suspeito, identificado como Alexandre Lisboa Capistania, de 30 anos, foi abordado após atitude suspeita.

Durante a revista, os policiais encontraram entorpecentes, sendo porções de oxi e cocaína, além de um revólver calibre 38 com cinco munições intactas. Diante da situação, foi dada voz de prisão ao suspeito, que foi conduzido ao 5º Distrito Integrado de Polícia (DIP) de Tefé para os procedimentos cabíveis.

Ao todo, foram apreendidos aproximadamente 166 gramas de oxi, 32 gramas de cocaína, a arma de fogo, dinheiro em espécie, um celular e um relógio.