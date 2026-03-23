Sargento da PM é preso em Tefé por envolvimento na morte de cabo da corporação

Um sargento da Polícia Militar foi preso na tarde desta sexta-feira (20), em Tefé, interior do Amazonas, suspeito de envolvimento no homicídio de um cabo da própria corporação.

A prisão ocorreu por volta das 17h17, na residência do suspeito, localizada na Rua Irmã Adonay, bairro Jardim Lara, durante uma operação coordenada pelo Comando do 3º Batalhão da Polícia Militar. O mandado de prisão foi cumprido após diligências realizadas com base em informações internas da corporação.

De acordo com a polícia, o 1º sargento Antonio Raimundo da Costa Freitas, de 48 anos, foi localizado em casa e não apresentou resistência. Ele é apontado como um dos envolvidos na morte do cabo da PM Ironey.

Durante a ação, foram apreendidos diversos materiais, incluindo uma pistola calibre 9mm com munições, colete balístico, algemas, carregadores e itens de uso policial.

Após a prisão, o sargento foi encaminhado ao 5º Distrito Integrado de Polícia (DIP) de Tefé, onde permanece à disposição da Justiça.

A operação faz parte de uma ação disciplinar da Polícia Militar para apurar e responsabilizar os envolvidos no crime que chocou a corporação e a população local.