Operação da Polícia Militar resulta na prisão de dois suspeitos por envolvimento na morte de cabo em Tefé

Em uma operação realizada na manhã desta segunda-feira (23), a Polícia Militar do Amazonas prendeu dois suspeitos de envolvimento no homicídio do cabo PM Ironey Nogueira Gonçalves, crime que ocorreu no município de Tefé e ganhou grande repercussão na região. A ação ocorreu por volta das 8h, no bairro São José, durante o cumprimento de mandados de prisão.

De acordo com o relatório do 3° BPM Batalhão Solimões, a operação denominada “Disciplina e Ordem II” foi coordenada pelo comando da unidade e teve como objetivo localizar e prender os envolvidos no crime. Um dos acusados, o cabo da PM Amós Lima, de 38 anos, foi encontrado em sua residência. Durante a ação, a irmã do suspeito, Meiriane Lima, de 35 anos, também foi detida por atrapalhar o trabalho policial.

Após a abordagem, ambos receberam voz de prisão e foram conduzidos à delegacia para os procedimentos legais. Durante a ocorrência, foram apreendidos uma identidade militar e um documento funcional.

A prisão dos suspeitos representa um passo importante no esclarecimento do caso que resultou na morte do cabo Ironey, reforçando o compromisso das forças de segurança com a responsabilização dos envolvidos e a manutenção da ordem pública no município.

O caso segue sob investigação das autoridades competentes.