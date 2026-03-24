Caçada aos suspeitos: Polícia divulga imagens de envolvidos na morte de PM em Tefé

A Polícia Civil do Amazonas intensificou as investigações sobre o assassinato do policial militar Ironei Nogueira Gonçalves, de 40 anos, e divulgou as imagens de seis suspeitos de participação no crime, ocorrido no dia 12 de fevereiro deste ano, na Estrada da Emade, em Tefé.

De acordo com a Polícia Civil do Amazonas, por meio da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) do município, os procurados foram identificados como Douglas Jorge da Silva; Elias Martins Fernandes, conhecido como “Elias Profeta”; Elias Roberto Situba da Silva; Hernan Martins Fernandes; Juciane Mendonça de Oliveira, a “Ju”; e Nelson Gomes Pereira, o “Nelsão”.

As autoridades reforçam que as investigações seguem em andamento e destacam a importância da colaboração da população para localizar os suspeitos e avançar na elucidação do caso, que causou grande comoção na região.

A polícia solicita que qualquer informação sobre o paradeiro dos envolvidos seja repassada de forma anônima pelos números (97) 98426-1022, da DIP de Tefé; 197 e (92) 3667-7575, da Polícia Civil; ou ainda pelo 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

O caso segue sendo tratado como prioridade pelas forças de segurança do estado.