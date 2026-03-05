Polícia frustra reunião do tráfico e prende três suspeitos em Iranduba

Três homens foram presos na noite desta quarta-feira (04/03) com armas, drogas e uma lista com anotações do tráfico de drogas em uma área portuária nas proximidades de Iranduba, na Região Metropolitana de Manaus.

Segundo informações, os suspeitos estavam reunidos no local quando foram surpreendidos pela polícia. Parte do grupo conseguiu fugir pela região de mata e por áreas próximas ao porto, mas três homens foram alcançados e detidos.

Com eles, os policiais apreenderam uma espingarda, uma arma de fabricação caseira, drogas, uma balança de precisão e materiais usados para preparar e vender entorpecentes.

Durante a abordagem, os agentes também encontraram uma lista com anotações que, de acordo com a polícia, indicaria a contabilidade do tráfico. O material continha nomes de supostos usuários, valores de dívidas e registros de uso de drogas.

A ação ocorreu após uma denúncia anônima informar que homens armados estariam comercializando drogas no local. Em seguida, a equipe do Batalhão de Policiamento Ambiental foi até a área indicada e realizou a abordagem.

Os três suspeitos foram levados ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde o caso foi registrado. Eles devem permanecer à disposição da Justiça enquanto as investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos que conseguiram fugir.