Santo Antônio do Içá celebra 70 anos com grande programação e shows nacionais; confira

O município de Santo Antônio do Iça se prepara para celebrar 70 anos de história, desenvolvimento e conquistas com uma programação especial que acontece de 1º a 12 de março, prometendo movimentar toda a região do Alto Solimões.

Organizada pela Prefeitura Municipal, na gestão do prefeito Ceceu, a celebração foi planejada de forma integrada entre as secretarias. De acordo com o secretário de Cultura, Valeri Acriz, o evento foi preparado com dedicação e responsabilidade para garantir uma festa organizada, segura e inesquecível, à altura da importância da data.

Programação diversificada valoriza cultura, esporte e economia local

A agenda comemorativa contempla competições esportivas em diversas modalidades, incentivando a juventude e promovendo integração social. A tradicional feira gastronômica também será um dos grandes destaques, evidenciando a força do setor primário e valorizando os produtores locais, com produtos regionais que representam a identidade cultural e econômica do município.

No dia 11 de março, a programação cultural ganha ainda mais brilho com a escolha da Miss Içaense, momento que celebra a beleza, a elegância e a representatividade das mulheres do município. A noite contará também com apresentações de bandas locais, fortalecendo os talentos da terra.

Super noite musical promete parar a cidade

O ponto alto da comemoração será no dia 12 de março, véspera do aniversário oficial da cidade (13), com uma grande festa popular e atrações que prometem atrair público de toda a região.

Entre os nomes confirmados estão:

Calcinha Preta , uma das maiores bandas de forró do Brasil

Klessinha

Banda Forró Ideal

A expectativa é de casa cheia, impulsionando o turismo, fortalecendo o comércio local e movimentando a economia do município.

Mais do que uma festa, os 70 anos de Santo Antônio do Içá representam a força de um povo trabalhador, acolhedor e orgulhoso de suas raízes.

A população está convidada a participar desse momento histórico e celebrar juntos essa grande conquista. O Alto Solimões vai viver dias de alegria, cultura e muita emoção!