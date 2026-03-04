3º BPM de Tefé celebra 50 anos de história, coragem e compromisso com a segurança da população

O 3º Batalhão de Polícia Militar do município de Tefé celebra, neste ano, cinco décadas de atuação marcada pela dedicação, disciplina e compromisso com a segurança pública. Ao longo desses 50 anos, a unidade consolidou-se como referência em trabalho sério, coragem e proximidade com a comunidade, fortalecendo diariamente os laços de confiança com a população.

Sediado em Tefé, o 3º BPM construiu uma trajetória pautada na honra, no espírito de missão e na responsabilidade de garantir a ordem pública. São anos de serviços prestados por homens e mulheres que vestem a farda com orgulho e que dedicam suas vidas à proteção da sociedade.

Para marcar a data histórica, o batalhão realizará, no mês de abril, uma Semana Comemorativa, com uma programação diversificada que inclui eventos institucionais, atividades esportivas, ações sociais e iniciativas voltadas à integração com a comunidade. A proposta é celebrar não apenas a trajetória da corporação, mas também reforçar a parceria que sempre foi a base do seu trabalho.

As comemorações contam com o apoio da Prefeitura Municipal de Tefé e da Secretaria Municipal de Esportes de Tefé, fortalecendo o espírito de união entre as instituições e a população.

Mais do que celebrar o passado, os 50 anos do 3º BPM representam a reafirmação de um compromisso permanente com o presente e o futuro da segurança pública.

3º BPM – Tradição, Compromisso e Segurança a Serviço do Povo.