  • Amazonas, Polícia

Policial da PRF morre e dois ficam feridos após acidente em perseguição na BR-174, no Amazonas

Um acidente com uma viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) deixou um agente morto e outros dois feridos, no km 1008, da BR-174, entre Manaus e Presidente Figueiredo, no Amazonas. O acidente foi registrado na madrugada desta segunda-feira (12).

 

De acordo com a PRF, a viatura participava de uma perseguição quando perdeu o controle e saiu da pista. O acidente aconteceu a cerca de 2 km antes do posto da corporação localizado em Presidente Figueiredo

Um dos policiais não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Outros dois agentes foram socorridos e encaminhados ao hospital do município. O estado de saúde deles ainda não foi divulgado.

 

A Polícia Civil e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionadas para a perícia e remoção do corpo. A ocorrência segue em andamento e novas informações devem ser divulgadas ao longo do dia.

