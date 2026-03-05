Prefeitura de Tefé leva atendimento odontológico itinerante às comunidades da Emade e Agrovila

Moradores das comunidades da Emade e Agrovila estão recebendo atendimento odontológico por meio da unidade móvel de saúde bucal disponibilizada pela Prefeitura de Tefé. A iniciativa busca ampliar o acesso da população aos serviços de prevenção e cuidado com a saúde.

A ação é coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde de Tefé (SEMSA) e tem como objetivo levar assistência odontológica diretamente às comunidades mais afastadas, garantindo atendimento de qualidade, orientação preventiva e acompanhamento profissional.

Com a presença da unidade móvel, os moradores podem realizar consultas, receber orientações sobre higiene bucal e acessar serviços essenciais sem precisar se deslocar até a área urbana do município. A medida reforça o compromisso da gestão municipal em aproximar os serviços de saúde da população.

De acordo com a prefeitura, a iniciativa faz parte das estratégias de fortalecimento da atenção básica, levando cuidado, prevenção e mais saúde para quem mais precisa, além de promover mais qualidade de vida aos moradores de Tefé.

A orientação é para que os moradores das comunidades da Emade e Agrovila procurem a unidade móvel odontológica durante o período de atendimento para realizar consultas e receber orientações com a equipe de profissionais da saúde.