Prefeitura de Uarini realiza ação de desinfecção de espaços públicos

A Prefeitura de Uarini/Am, através da Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com a Vigilância de Endemias e Vigilância Sanitária, reiniciaram os trabalhos de desinfecção de espaços públicos da cidade. A iniciativa leva em consideração ao aumento de casos positivos de covid-19 e também para evitar a propagação do vírus no município.

Serão higienizados frequentemente todos os prédios públicos que oferecem serviços de saúde, entre eles: Hospital Regional Franco Lopes, Unidades Básicas de Saúde e em outros possíveis locais que apresentam volumes de pessoas.

A Comissão de Enfrentamento do Coronavírus enfatizou que não poupará esforços para conter a propagação do vírus no município. “São medidas estratégicas que visam conter o índice de contaminação. Nós continuaremos atuando com as frentes de serviços, mas é preciso que a população também respeite o isolamento social para que logo possamos nos ver livres dessa pandemia”, destacou Simão Miguel de Oliveira (Maike) – Gerente da FVS no município.

*Com informações da assessoria/Foto: Divulgação