  • 13 novembro, 2025
  • 23:03
  Amazonas

Promotores de Justiça visitam Casa de Parto de Tefé e destacam melhorias no atendimento às gestantes

Na tarde desta quarta-feira (12), a Casa de Parto de Tefé recebeu a visita dos promotores de Justiça Vítor Honorato, titular da 2ª Promotoria de Justiça do município, e Gustavo van der Laars, que está respondendo pela 1ª Promotoria.

 

A visita teve como objetivo acompanhar de perto o funcionamento da unidade e reforçar o compromisso com a transparência e a qualidade dos serviços prestados à população. Durante a inspeção, os promotores conheceram as instalações, verificaram os equipamentos e dialogaram com a equipe técnica sobre o andamento das atividades e as melhorias implementadas pela gestão municipal.

 

A presença dos representantes do Ministério Público reforça a importância do acompanhamento das estruturas de saúde, garantindo que gestantes e recém-nascidos recebam um atendimento seguro, humanizado e de qualidade.

 

A Prefeitura de Tefé ressaltou que segue empenhada em fortalecer os serviços de saúde e proporcionar um ambiente acolhedor e eficiente para todas as famílias do município.

