Idosa de 102 anos é brutalmente espancada durante assalto em Tefé

A idosa Eledilna Matos de Amorim, de 102 anos, foi brutalmente agredida em um assalto à casa dela em Tefé município do Amazonas nesta quarta-feira (12). Ela estava sozinha em casa, no bairro Jerusalém.

A Polícia Militar informou que a nora de Eledilna havia saído momentos antes. Quando o filho chegou ao local, foi alertado por um vizinho sobre a presença de um homem desconhecido saindo da casa. Ao entrar, encontrou a mãe ferida e ensanguentada.

Ela foi levada consciente ao hospital, mas precisou ser internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) devido ao agravamento do estado de saúde.

De acordo com o filho da idosa o principal suspeito é um ex-vizinho da vítima, conhecido por praticar furtos à residências. O caso gerou comoção nos moradores de de Tefé.

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) deve investigar o caso.