VÍDEO: Funcionário é suspeito de agredir paciente no SPA do Alvorada em Manaus

Adriel Martins, funcionário do Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Alvorada, é suspeito de agredir uma paciente que buscava atendimento na unidade de saúde, neste sábado (27/12), na zona Centro-Oeste de Manaus.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, a cabeleireira Rosecleide Sobrinho contou que a mãe dela, uma idosa de 65 anos, estava com pressão alta e passando mal no corredor do SPA. Ao pedir que o médico atendesse a idosa devido à gravidade do estado de saúde dela, um médico identificado apenas como Asafe teria informado que ele se responsabilizaria caso a idosa sofresse um infarto.

Veja o vídeo;

Rose teria ficado indignada com a resposta e entrou em um dos consultórios para filmar a situação quando Adriel tentou impedir a gravação e teria desferido alguns tapas na vítima.

Outros funcionários do SPA intervieram e retiraram Rose do local. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde da idosa e nem se ela continuou aguardando atendimento no local.

A SES-AM se manifestou por meio de nota oficial, informando que adotou providências administrativas contra o profissional envolvido na agressão.

Também questionamos a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) se o caso foi registrado, se há alguma investigação em andamento, mas também não houve resposta.

Fonte: Onda digital