Suspeito de atuar no transporte de drogas pela RDS do Amanã é preso em Maraã

A Polícia Militar do Amazonas, por meio do Comando de Policiamento do Interior e do 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM), sediado em Tefé, prendeu um homem de 58 anos na última sexta feira (10) suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas na Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Amanã, zona rural do município de Maraã.

Durante patrulhamento fluvial realizado pela guarnição da lancha Mura, após denúncia de que uma família teria sido supostamente sequestrada por “piratas do rio” na Comunidade Santa Luzia do Juazinho. Ao chegar ao local, os policiais encontraram as possíveis vítimas, que relataram que os criminosos estariam à procura de cerca de duas toneladas de drogas.

Durante a apuração, moradores informaram que o responsável pela logística do transporte do entorpecente seria Pedro Neres Brasil, apontado como encarregado de recrutar pessoas, construir canoas e organizar toda a estrutura necessária para que a droga atravessasse a RDS do Amanã com destino ao rio Negro, onde seria entregue a um grupo de colombianos.

Questionado pela guarnição, o suspeito teria confessado ser o responsável pela logística do transporte, informando ainda que o trajeto até o local da entrega durava aproximadamente três dias. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao acusado, que foi conduzido e apresentado no 5º Distrito Regional de Tefé (5º DRT) para os procedimentos legais.

Durante a ação, um aparelho celular foi apreendido e encaminhado à autoridade policial para investigação.