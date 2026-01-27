Suspeito de perseguir e ameaçar ex é preso em Tefé

Um homem de 36 anos foi preso, nesta segunda-feira (26/01), pelos crimes de ameaça, injúria, perseguição (stalking) e cárcere privado, no contexto de violência doméstica, praticados contra sua ex-companheira, de 20 anos. O caso ocorreu no município de Tefé, no interior do Amazonas.

De acordo com o delegado Micael Souza, o ex-casal manteve um relacionamento amoroso por aproximadamente três meses, período marcado por comportamentos agressivos, possessivos e controladores por parte do autor.

“Conforme apurado, o indivíduo enviou à vítima imagens exibindo uma arma de fogo, fato que lhe causou temor. Na noite do dia 20 de janeiro deste ano, diante da situação, a mulher decidiu encerrar o relacionamento”, informou o delegado.

Segundo a autoridade policial, inconformado com o término, o autor trancou a vítima na residência da família, impedindo que ela deixasse o local, e ausentou-se em seguida.

O delegado relatou ainda que, com o auxílio de um amigo, a vítima conseguiu sair do imóvel. Ao perceber que ela havia deixado a casa, o investigado passou a procurá-la em residências de familiares e a enviar mensagens e áudios em tom de ameaça, afirmando que iria persegui-la, além de ameaçar pessoas próximas a ela.

“Diante da gravidade dos fatos e do histórico de condutas reiteradas, a vítima dirigiu-se à delegacia, onde relatou todo o ocorrido. De imediato, representamos pela prisão preventiva do indivíduo, a qual foi deferida pela Justiça e cumprida nesta manhã, na rua Sóstenes, bairro Vila Boa Sorte, no município”, declarou o delegado.

O homem responderá pelos crimes de ameaça, injúria, perseguição (stalking) e cárcere privado, no contexto de violência doméstica, e permanecerá à disposição da Justiça.