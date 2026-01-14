Suspeito é preso por perseguir e ameaçar ex em Barreirinha

Um homem de 30 anos foi preso, nesta segunda-feira (12/01), por descumprimento de medida protetiva, perseguição e lesão corporal contra a ex-companheira, de 28 anos, no município de Barreirinha, no interior do Amazonas.

De acordo com o delegado Elton Vieira, o crime ocorreu no dia 5 de janeiro deste ano e as diligências iniciaram no dia seguinte, quando a vítima compareceu à delegacia para relatar que teria sido agredida fisicamente pelo autor em uma via pública.

“Ela informou que tem medidas protetivas, solicitadas em outubro de 2025, ocasião em que também foi agredida por ele. A mulher relatou, ainda, que o homem passou a persegui-la, abordando-a frequentemente em via pública, por não aceitar o término do relacionamento”, relatou o delegado.

Segundo o delegado, após tomar conhecimento dos fatos, foi representada pela prisão preventiva do suspeito junto ao Poder Judiciário e a ordem judicial foi cumprida no bairro Santa Luzia, no município.

O indivíduo responderá pelos crimes de descumprimento de medida protetiva, perseguição e lesão corporal no contexto de violência doméstica e está à disposição da Justiça.