  • 18 setembro, 2025
  • 18:03
fiction
Tefé celebra o Dia da Árvore com programação especial no Viveiro Municipal de Mudas; confira

Durante a programação também será lançado um Gibi Educativo Ambiental
Durante a programação também será lançado um Gibi Educativo Ambiental - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Tefé, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Limpeza Pública (SEMMALP), preparou uma programação especial para comemorar o Dia da Árvore, celebrado no dia 19 de setembro. As atividades ocorrerão no Viveiro Municipal de Mudas, localizado na Estrada das Missões, Rua Salmo, 23 S/N – referência: Ecoponto.

O evento busca reforçar a importância das árvores para o equilíbrio ambiental, a qualidade de vida da população e a preservação da biodiversidade amazônica. A programação contará com atividades educativas, culturais e práticas de conscientização voltadas para estudantes e a comunidade em geral.

Entre as atrações confirmadas estão:

  • Plantio de mudas nativas e frutíferas;

  • Dinâmica “Caça ao Tesouro Ambiental”;

  • Palestra com fantoches para crianças;

  • Oficina prática de compostagem;

  • Apresentação da Banda de Música do Exército Brasileiro;

  • Coffee break para os participantes;

  • Visita guiada ao Viveiro Municipal, com apresentação das espécies cultivadas e das ações realizadas no espaço.

Durante a programação também será lançado um Gibi Educativo Ambiental, voltado ao combate às queimadas, aproveitando o período do verão amazônico.

Para o coordenador de comunicação social da SEMMALP, Rodrigo Martins, a data vai além de uma simples comemoração:

“O Dia da Árvore é mais do que uma data comemorativa: é uma oportunidade para despertar a consciência coletiva sobre a necessidade de preservar, plantar e cuidar das árvores, que são fundamentais para a regulação climática, a proteção do solo e a manutenção da vida”, destacou.

A iniciativa reafirma o compromisso da Prefeitura de Tefé com a educação ambiental, a sustentabilidade e a preservação do patrimônio natural amazônico.

Data: 19 de setembro de 2025
Local: Viveiro Municipal de Mudas – Estrada das Missões, Rua Salmo, 23 S/N – Referência: Ecoponto

