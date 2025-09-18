Famosos celebram a Amazônia e vivem emoção em show com Mariah Carey em Belém; veja vídeo

Artistas e famosos de diferentes regiões do Brasil destacaram a importância da Amazônia ao participarem do espetáculo Amazônia Live – Hoje e Sempre, realizado nesta quarta-feira (17), em Belém, com a presença da diva internacional Mariah Carey.
Roberta Medina, vice-presidente de reputação de marca da Rock World, falou sobre a importância simbólica do projeto.
“Esse é o projeto mais emblemático, coloca o Rio de Janeiro, São Paulo e o Brasil olhando para a Amazônia, para além, de uma forma super poderosa,” afirmou Medina, lembrando o compromisso histórico do Rock in Rio com causas sociais e ambientais desde sua criação em 1985.
O ator Samuel de Assis afirmou que o evento é a união de muita coisa boa, então não teria tem como não dar certo.
“Vir para essa cidade para falar do que é importante e vital para todos nós é excepcional. Unir o Pará e esses artistas incríveis, maravilhosos, um show incrível, esse chamamento para olharmos para essa necessidade de manter o que precisamos de pé”, disse.
Zeca Camargo ressaltou a singularidade da cidade. “Belém é uma cidade das águas, por sua origem e natureza, tudo passa por aqui e tudo vai ficando. O que estamos vendo é exatamente isso: divas paraenses cantando para uma diva maior, uma mistura de estrelas que será incrível para quem assistir pela TV”, afirmou.
Um palco em homenagem à Amazônia
O palco pesa 13,2 toneladas, sendo 10 toneladas só da estrutura em forma de vitória-régia, feita com metalon e revestida com tecido sustentável, com foco em baixo impacto ambiental.
A estrutura foi pensada para garantir a melhor visão aos cerca de 500 convidados, acomodados em uma arquibancada montada em balsa.
A chegada da diva em Belém
Mariah Carey chegou a Belém na noite de segunda-feira (15) para o evento no rio Guamá. Esta é a sua segunda vinda ao Brasil em dois anos, tendo se apresentado recentemente no The Town, em São Paulo.
